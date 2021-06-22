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Спорт

Главный тренер сборной РФ по футболу пока не собирается покидать пост

02.07.2021 16:59|ПсковКомментариев: 4

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции заявил, что пока не уходит в отставку. По его словам, детального разбора выступления команды на чемпионате Европы с руководство Российского футбольного союза еще не было. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  

«По поводу отставки и громких фраз. Никогда не думал, что буду к этому спокойно относиться. Мы спокойно, по-деловому решим, детального разговора с моим руководством не было»,— сказал Черчесов. Он сообщил, что сейчас его мысли заняты тем, как 1 сентября обыграть Хорватию в ходе отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

По словам Станислава Черчесова, на готовность сборной к турниру повлиял перенос Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. «Мы десять месяцев команду не видели, турнир был перенесен на год, первый матч у нас был с командой Сербии, ждал эту игру с опаской. Когда десять месяцев не видишь (игроков — ред.), это совершенно другие ощущения: игроки те же, но ситуация меняется»,— сказал тренер.

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее место в группе B и не вышла в play-off. Россияне одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпели два поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу Станислава Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной, но выразил ему доверие в дальнейшей работе. В РФС заявили, что уровень мастерства российских футболистов «уступает», и необходимо развивать детско-юношеский футбол, чтобы обеспечить «нормальный приток» игроков.

Президент России Владимир Путин также прокомментировал игру российской сборной. По его словам, нужно подумать, что можно изменить, в том числе в «кадровой составляющей».

Теги: #футбол #спорт #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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