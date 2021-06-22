Спорт

Великолукский боксер поблагодарил Александра Козловского за заботу о спортсменах

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский обсудил с великолукским боксером Мухаммадом Шеховым подготовку к предстоящему профессиональному поединку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

Свой очередной бой спортсмен клуба «Отечество – Псковская область», воспитанник великолукского «Экспресса», профессиональный боксер Академии единоборств РМК Мухаммад Шехов проведет в сентябре этого года. Он будет бороться за титул чемпиона WBO Intercontinental. Предполагается, что оппонентом великолукского спортсмена станет таджикский боксер Асрор Вохидов.

«В случае победы на этих состязаниях я получу право бороться за титул чемпиона мира, поэтому эта победа нам очень важна. Я жду этого боя», – сказал Мухаммад.

На данный момент Мухаммад удерживает за собой чемпионство Европы и чемпионство Азии по версии WBO в своей весовой категории. Кроме того, занимает 12-ю позицию в мировом рейтинге среди сильнейших боксеров второго легчайшего веса (до 55,38 кг).

«Мухаммад является единственным российским спортсменом в этом рейтинге. Мы очень этим гордимся», – подчеркнул генеральный директор клуба «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров на встрече Александра Козловского с боксером.

В рамках подготовки к сентябрьскому поединку Мухаммад в ближайшее время отправится в Санкт-Петербург, где начнет тренировку с суперчемпионом мира Дмитрием Биволом. «Дмитрий – опытный боксер, мой товарищ, он всегда учит, подсказывает. У него очень грамотный наставник – заслуженный тренер. Сначала поработаем с ними, а потом решим – дальше либо едем на тренировки в горы, на Эльбрус или же за границу – тренироваться с сильнейшими боксерами мира. Нам интересно боксировать друг с другом, набираться опыта», – рассказал Мухаммад.

Александр Козловский поблагодарил боксера за упорство, старание и высокие спортивные достижения, которыми он прославляет Великие Луки и регион. Пожелал удачи в подготовке поединка и подчеркнул, что окажет поддержку в организации поездки боксера на подготовительные сборы перед сентябрьским боем.

Также депутат Госдумы поблагодарил Владимира Владимирова и Мухаммада Шехова за помощь землякам в острые фазы пандемии. Они вместе со спортсменами клуба «Отечество – Псковская область» активно включились в волонтерскую деятельность и помогали великолучанам. Активно Мухаммад работает и с подрастающим поколением: проводит тренировки со школьниками и юными спортсменами.

В ответ Мухаммад Шехов подчеркнул, что поддержка со стороны родных и близких, а также со стороны депутата Госдумы Александра Козловского стимулирует и мотивирует.

«Дома, в Великих Луках, меня знают и ценят, ждут пояса, мне это приятно. С такой поддержкой буду и дальше бороться за победу. Спасибо Александру Николаевичу (Козловскому — ред.) за то, что поддерживает меня и других спортсменов. Эта забота дорогого стоит», – заключил спортсмен.