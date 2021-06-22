Спорт

РФС обсудит с Черчесовым условия отставки

Российский футбольный союз (РФС) обсуждает отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Переговоры между РФС и представителем Станислава Черчесова по условиям расторжения контракта начнутся в ближайшие дни, сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС. Информацию подтвердил еще один собеседник, знакомый с ситуацией.

«Ему еще не предложено покинуть свой пост. Однако сторона Черчесова не спешит разрывать контракт. Стороны будут обсуждать компенсацию по соглашению», — сообщил источник в РФС.

В РФС в ближайшее время будет сформирован список претендентов на пост главного тренера сборной. «Это будет список как из отечественных, так и зарубежных специалистов. Кандидатура Сергея Семака, о которой пишут в СМИ и telegram-каналах, не обсуждается. В списке два отечественных тренера и пять зарубежных», — добавил он.

Оба источника РБК оценили как минимальную вероятность того, что Черчесов в итоге сохранит пост тренера сборной России.

В среду утром в РФС состоялся технический комитет организации. Он признал работу Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной, но при этом выразил ему доверие.

Ранее издание РБ-Спорт сообщило, что у РФС есть план по тому, как будет решаться вопрос с тренером сборной России. Уточнялось,что Станислав Черчесов будет уволен в ближайшее время, если федерация получит согласие от одного из тренеров из списка кандидатов.