Спорт

Немецкий клуб «Шальке» решил не предлагать контракт 18-летнему футболисту из Пскова

Клуб «Шальке» принял решение не предлагать контракт игроку петербургского «Зенита», воспитаннику псковского футбола Ярославу Михайлову, который находится на просмотре в клубе из Германии. Об этом сообщают немецкие и российские СМИ. Накануне 18-летний россиянин вышел в стартовом составе «Шальке» в товарищеском матче против «Зенита». Встреча закончилась со счетом 0:0.

Ярослав Михайлов родился 28 апреля 2003 года. Начинал занятия футболом в ФК «Псков-747», первый тренер — Владимир Кравченко. В настоящее время выступает за «Зенит», провел 19 матчей в молодежном первенстве России.

Фото: fc-zenit.ru