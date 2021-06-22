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Спорт

Псковские футболисты в гостях победили спортивную школу «Ленинградец»

05.07.2021 09:03|ПсковКомментариев: 0

Футбольный клуб «Псков» в гостях победил спортивную школу «Ленинградец» со счетом 2:1 в седьмом туре юношеской футбольной лиги на Северо-Западе. Матч проходил 4 июля в Гатчине на стадионе «Балтийский». Об этом сообщается в группе «ФК Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «ФК Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

В состав команды от псковичей вошли: Александр Шипов (вратарь), Александр Алексеев (69' Даниил Силантьев), Алексей Волков, Александр Матевосян (капитан), Кирилл Федоров, Даниил Андрюшенков, Степан Гаврилов (57' Сергей Шайкин, 80' Денис Клементьев), Никита Родионов, Дмитрий Рыбаков, Степан Коровецкий (65' Егор Шатаилов), Александр Морозов. Запасные — Вадим Ефимов (вратарь), Никита Кошкарев, Константин Прячкин.

«Уже на первой минуте встречи Александр Морозов вывел псковичей вперед. На 58-й минуте хозяевам удалось сравнять счет в матче. В концовке поединка подопечные Владимира Кравченко (псковские спортсмены — ред.) вырвали победу. Гол на счету Егора Шатаилова», - рассказали в футбольном клубе.

Голы на матче забили: Александр Морозов - 0:1, Никита Макаров - 1:1, Егор Шатаилов — 1:2. Лучшими игроками признали Никиту Макарова и Александра Шипова.

Так, футбольный клуб «Псков» с 8 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице и 11 июля сыграет в гостях с СШ-1 Котлас из Архангельской области.

Теги: #футбол #псков #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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