Спорт

Псковичам предлагают сыграть в «Живые шахматы» на свежем воздухе

Большую интеллектуальную игру «Живые шахматы» проведет Псковский городской молодежный центр 20 июля. Под открытым небом на двухметровой площадке будет сыграна партия классических шахмат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Для игры потребуются шахматные фигуры, которыми выступит молодежь от 14 до 35 лет. Чтобы стать частью игры, необходимо заранее записаться.

Во время игры в живые шахматы любой желающий сможет посетить другие интерактивные площадки: тематическую фотозону, викторину и игровые столы, где можно сыграть в обычные шахматы.

Мероприятие пройдет в 18:30 в Финском парке под Троицким мостом.