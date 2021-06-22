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Спорт

Итоги первенства по шахматам среди городов и районов подвели в Псковской области

05.07.2021 16:21|ПсковКомментариев: 0

Федерация шахмат Псковской области совместно с Региональным центром шахматного образования и спорта утвердила итоги традиционного ежегодного командного детско-юношеского первенства, посвященного победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной федерации шахмат.

В этом году областной турнир, в котором приняли участие 25 детско-юношеских команд, представляющих сборные районы и городов Псковской области, а также детские шахматные спортивные клубы, посвятили 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Первенство прошло по традиции в Опочке — на родине первого русского шахматного мастера Александра Петрова. Соревнование состоялось при соблюдении требований Минспорта России и Роспотребнадзора о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19, все матчи проходили с соблюдением социальной дистанции и в разных игровых залах.

Участники соревнований выразили благодарности администрации района и лично главе Опочецкого района Юрию Ильину и директору гимназии Юрию Богашеву за хорошую организацию турнира и обеспечение мер безопасности.

По итогам соревнований абсолютным победителем, завоевав Кубок Победы, стала сборная города Пскова №1, выступавшая в составе Алексея Захарова, Егора Кудрявцева и Эвелины Галахановой (главный тренер — Сергей Арефьев).

Второй результат в соревновании показала команда спортивного клуба ППК, выступавшая в составе: Александра Кульнева, Владислава Мерзанюкова и Кристины Стельмашенок (главный тренер — Сергей Кульнев).

На третьем месте в абсолютном зачете оказалась сборная Псковского района, выступавшая в составе Александра Николаева, Рустама Комилова и Арины Ивановой (главный тренер — Александр Побережский).

Заслуженные награды победителям и призерам соревнований вручил президент региональной Федерации шахмат и главный судья этого соревнования, международный арбитр Дмитрий Шахов. По итогам турнира юным шахматистам присвоят спортивные разряды по шахматам.

По итогам спортивных результатов среди команд районов Псковской области лучшими командами стали сборные Псковского, Пыталовского и Плюсского районов. По решению областной федерации шахмат сборные Псковского и Пыталовского районов смогут принять участие в Первенствах России среди сельских шахматистов по шахматам с классическим контролем времени, а также блицу и быстрым шахматам.

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
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