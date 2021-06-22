Спорт

Команда «Горводоканала» стала серебряным призером футбольного турнира «Вызов»

Футбольная команда муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» стала серебряным призером корпоративного турнира по мини-футболу «Вызов». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте предприятия.

«Они приняли "Вызов" и бросили вызов себе! От игры к игре, от поражений к победам, с настойчивостью и упорством наша команда уверенно шла к финалу. Это была напряженная и красивая игра, яркое завершение, достойное упорных соперников», - говорится в сообщении.

Вратаря команды «Горводоканала» признали лучшим вратарем турнира.

«Всем коллективом поздравляем и благодарим наших ребят за радость, за эмоции, за прекрасный повод гордиться нашей командой и нашим предприятием! Ура!» - добавили в «Горводоканале».