Спорт

Этап Кубка по ралли состоялся в Псковской области

Ралли «900 озер» состоялось в в Псковской области в выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соревнования носили статус 9-го этапа Кубка России по ралли 2021 года, 6-го этапа 10-го юбилейного чемпионата Псковской области по ралли Трофей Александра Невского.

Гонка собрала 37 экипажей из 13 регионов России от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре. Один экипаж приехал из столицы республики Беларусь. Маршрут ралли «900 озер» пролегал по дорогам Опочецкого и Красногородского районов Псковской области. Дистанция 262 км, в том числе 71 км грунтовых скоростных участков. На ралли «900 озер - 2021» организаторы впервые задействовали новый скоростной участок в Красногородском районе.

Как отметили в пресс-службе региона, с погодой участникам повезло, однако пыль иногда создавала дополнительные сложности. На первом СУ «КУДО» канал неожиданно лишился сразу двух именитых участников. Перевернулись Тимофей и Павел Андрющенко из Комсомольска-на-Амуре, а Дмитрий Мячин и Николай Журавлев из Калининграда не попали в один из быстрых поворотов и были вынуждены «распрямиться» в кювет. На СУ3 «КАБОШ» за пределами трассы оказался экипаж туляка Олега Костнева и его штурмана из Москвы Семена Водильникова. А на заключительном СУ5 «R8» ошиблись и разбили машину пермяки Владимир Трегубов и Евгений Агалаков. Все аварии обошлись без пострадавших. Остальные сходы произошли по техническим причинам.

Лидерство в гонке с первого допа захватили и удерживали до самого финиша Игорь Буланцев из Москвы и Михаил Гендельман из Санкт-Петербурга. Помимо золота в абсолюте ралли «900 озер» лидеры чемпионата России забрали Кубок главы Красногородского района.

В абсолютном зачете ралли лучшими стали::

I место — Игорь Буланцев, МСК /Михаил Гендельман, СПб, Skoda Fabia R5;

II место — Артур Мурадян, МСК / Ярослав Федоров, Челябинск, Ford Fiesta R5;

III место — Павел Козлов / Юрий Куликов, СПб, Mitsubishi Lancer EVO-IX.

«2000 Н»

I место — Илья Акимов / Владимир Носков, Петрозаводск, Honda Civic;

II место — Артемий Лякин / Михаил Соскин, СПб, LADA Granta;

III место — Александр Сергеев / Андрей Трофимов, Тула, ВАЗ-21106.

«1600 Н»

I место — Дмитрий Воронов / Виктор Позерн, СПб, LADA Granta;

II место — Андрей Звагольский / Дмитрий Мансуров, СПб, VOLKSWAGEN Polo;

III место — Владимир Степанов / Елизавета Савко, СПб, ВАЗ-21053.

«1400Н»

I место — Вячеслав Никонов / Алексей Круглов, СПб, LADA Granta;

II место — Алексей Башмаков / Степан Кондрашов, СПб, LADA Granta;

III место — Роман Коваленко / Иван Воробьёв, Ярославль, LADA Granta.

«Наша классика» и «Крамар ралли кап»

I место — Владимир Степанов / Елизавета Савко, СПб, ВАЗ-21053;

II место — Павел Захарченко, Псков / Борис Бадещенков, В.Луки, ВАЗ-21013;

III место — Андрей Серегин / Андрей Катков, МСК, ВАЗ-21053.

Специальные призы по итогам гонки получили:



Кубок главы Красногородского района — Игорь Буланцев, МСК /Михаил Гендельман, СПб.

Призы от производителя сыров «Кабош»:



«Абсолют» — Игорь Буланцев, МСК /Михаил Гендельман, СПб.;



«2000Н» — Илья Акимов / Владимир Носков, Петрозаводск;



«1600Н» — Владимир Степанов / Елизавета Савко, СПб;

«1400Н» — Вячеслав Никонов / Алексей Крылов, СПб;



«НК» — Владимир Степанов / Елизавета Савко, СПб.