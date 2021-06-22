Спорт

Псковские профсоюзы поддержали корпоративный турнир по футболу «Вызов»

Псковские профсоюзы поддержали корпоративный турнир по футболу «Вызов». Как сообщили в псковском областном совете профсоюзов, 4 июля завершился 6-й сезон корпоративного турнира по футболу «Вызов». В турнире принимали участие 18 команд, которые представляли свои предприятия, трудовые коллективы.

В финале встретились команда МП г. Пскова «Горводоканал» и команда «ДНС». Победителем турнира в 2021 г. стала команда «ДНС».

Напомним, что турнир проводится с 2014 года и объединяет трудовые коллективы Пскова. Формат соревнований 6х6 (мини футбол). В команде максимум 12 человек. В турнире действуют две лиги: золотая и серебряная. В турнире принимают участие 18 команд трудовых коллективов, в том числе учреждения, в которых успешно функционируют профсоюзные организации: «Горводоканал», «Теплосети», «Псковпассажиравтотранс», «Таможня», «PskovProc».

Все команды участников смотрите здесь.