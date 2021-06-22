Онлайн-соревнования по воркауту проходят в Псковской области

Онлайн-соревнования по воркауту «Твой максимум» проходят в Псковской области в преддверии Дня города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального воркаут-движения Виталий Дидыч.
Соревнования пройдут в формате теста-отбора физической подготовки участников проекта «Street Workout - сообщество твоего развития»
Мужчинам предстоит выполнить за один подход максимальное количество:
Девушкам необходимо выполнить максимальное количество раз за один подход:
Свой результат нужно зафиксировать на видео, опубликовать в своих социальных сетях или прислать на почту: workout.pskov@gmail.com.
Обязательные хештеги под постом:
Возрастные категории:
«В каждой группе только один призер! Победителей ждут ценные подарки!» - отметил Виталий Дидыч.
Соревнования проходят на любой спортивной площадке с 5 по 27 июля.