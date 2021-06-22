Спорт

Онлайн-соревнования по воркауту проходят в Псковской области

Онлайн-соревнования по воркауту «Твой максимум» проходят в Псковской области в преддверии Дня города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального воркаут-движения Виталий Дидыч.

Соревнования пройдут в формате теста-отбора физической подготовки участников проекта «Street Workout - сообщество твоего развития»

Мужчинам предстоит выполнить за один подход максимальное количество:

подтягиваний;

отжиманий на брусьях;

подъемов прямых ног к перекладине;

отжиманий от пола.

Девушкам необходимо выполнить максимальное количество раз за один подход:

отжиманий от пола;

подтягиваний на низкой перекладине;

приседаний.

Свой результат нужно зафиксировать на видео, опубликовать в своих социальных сетях или прислать на почту: workout.pskov@gmail.com.

Обязательные хештеги под постом:

#Твоймаксимумпсков

#ФИОиВашРезультат

#псков_street_workout

Возрастные категории:

юноши: 14 - 17 лет;

мужчины: 18 - 25 лет;

мужчины: 26 - 35 лет;

мужчины: 36 лет и выше;

девушки: 14 - 17 лет;

девушки: 18 - 35 лет.

«В каждой группе только один призер! Победителей ждут ценные подарки!» - отметил Виталий Дидыч.

Соревнования проходят на любой спортивной площадке с 5 по 27 июля.