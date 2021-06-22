Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Плати за электричество онлайн И получай подарки
«Зенча» идем на завод
третья смена в «Солнечном»
дело превыше всего
Модно и практично
БОПЭТ цифры и факты
Планово и без рисков
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
Зеленый сигнал Не значит безопасно
 
 
 
ещё Спорт 22.06.2021 15:060 Алексей Севастьянов о псковском футболе: Надо возвращать утраченные позиции 07.07.2021 16:470 Турнир по волейболу среди учащихся пройдет в Пскове 8 июля 07.07.2021 15:470 Павел Сорин о допинге: Это было сделано искусственно кем-то 07.07.2021 14:440 Сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 8 октября 07.07.2021 14:090 Псковские спортсмены завоевали медали на чемпионате Европы по гребле 07.07.2021 13:072 Подтвержден факт положительной допинг-пробы у заявленного ранее на олимпиаду псковича
 
 
 
Самое популярное 03.07.2021 20:2910 Псковский инфекционист рассказала, какой вакциной лучше привиться от COVID-19 05.07.2021 11:233 В сквере на Четырех углах умер 46-летний мужчина 30.06.2021 18:0610 Прокуратура начала проверку после обращения псковича на прямую линию с Путиным 01.07.2021 15:402 Прохладную середину лета обещают в Псковском гидрометцентре 05.07.2021 22:006 Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
07.07.2021, 17:170 200 международных компаний примут участие в онлайн-тренинге Cyber Polygon 2021 07.07.2021, 17:081 Роспотребнадзор предложил проводить конкурс по отнесению регионов к свободным от COVID-19 07.07.2021, 16:580 В Псковском бизнес-инкубаторе начнут предоставлять помещения самозанятым 07.07.2021, 16:470 Турнир по волейболу среди учащихся пройдет в Пскове 8 июля
07.07.2021, 16:406 Псковичам предлагают сфотографироваться с прививочным сертификатом для флешмоба 07.07.2021, 16:350 Владимир Кротов рассказал, какие сферы псковского бизнеса хуже переживают пандемию 07.07.2021, 16:270 Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата 07.07.2021, 16:265 Елена Полонская анонсировала большую кампанию по вакцинации от COVID-19 в Псковской гордуме
07.07.2021, 16:200 Стену собираются построить между Литвой и Беларусью 07.07.2021, 16:200 Псковским предпринимателям предлагают взять в аренду муниципальное помещение 07.07.2021, 16:110 Стругокрасненские дачные воры положили глаз на триммеры и надувной матрас 07.07.2021, 16:040 Электронные счета за июнь появились в личных кабинетах потребителей «Псковэнергосбыта»
07.07.2021, 15:560 «Собственной персоной»: Об итогах работы главы Пскова и будущем города. ВИДЕО 07.07.2021, 15:510 Прима Мариинского театра выступит на «Лавандовой ночи» в Пскове 07.07.2021, 15:470 Павел Сорин о допинге: Это было сделано искусственно кем-то 07.07.2021, 15:353 День города Пскова-2021: быть или не быть?
07.07.2021, 15:350 Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле» не состоится в 2021 году 07.07.2021, 15:340 Пятитысячные фальшивки обнаружили в Пскове и Великих Луках 07.07.2021, 15:268 Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области 07.07.2021, 15:240 Псковича отправили в колонию за удар ножом в живот женщине
07.07.2021, 15:200 Елена Полонская: Астрологам не верю, к гадалкам не езжу 07.07.2021, 15:130 Фотофакт: В здании администрации открылся вход со стороны Октябрьского проспекта 07.07.2021, 15:060 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Бизнес в Пскове в условиях ковида: Меры поддержки в муниципалитете» 07.07.2021, 15:010 Три кражи за два дня совершил 18-летний великолучанин
07.07.2021, 14:557 Псковскую межрайонную больницу перепрофилируют под COVID-центр 07.07.2021, 14:530 Елена Полонская: В политике не обсуждают только политического трупа 07.07.2021, 14:440 Сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 8 октября 07.07.2021, 14:360 33-градусная жара ожидает псковичей 8 июля
07.07.2021, 14:290 Три псковича претендуют на награждение медалью «За заслуги перед Псковом» 07.07.2021, 14:200 Елена Полонская оценила климат в Псковской городской Думе 07.07.2021, 14:150 Невельские учителя победили во всероссийской акции с лучшей добровольческой инициативой 07.07.2021, 14:090 Псковские спортсмены завоевали медали на чемпионате Европы по гребле
07.07.2021, 14:080 Журнал Nature опубликовал отзыв на «Спутник V» 07.07.2021, 14:023 Елена Полонская назвала «спелым фруктом» обращение Андрея Тарасова к президенту 07.07.2021, 13:530 Порхович оплатил 200 тысяч рублей долга из-за запрета регистрации земельного участка 07.07.2021, 13:450 Форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдет в Псковской области
07.07.2021, 13:330 В Пскове спецназовцы посетили выставку, посвященную истории Северной войны 07.07.2021, 13:240 Елена Полонская: Работа гордумы живая, оперативная и динамичная 07.07.2021, 13:174 Мощи апостолов Петра и Павла передадут псковскому храму 07.07.2021, 13:120 Сильный ливень разрушил колодец в себежской деревне
07.07.2021, 13:072 Подтвержден факт положительной допинг-пробы у заявленного ранее на олимпиаду псковича 07.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Полонской 07.07.2021, 12:560 Меры поддержки бизнеса Пскова в условиях COVID-19 обсудят в пресс-центре ПЛН 07.07.2021, 12:500 «Псковские тепловые сети» заменили сети водоснабжения, ведущие в межрайонную больницу
07.07.2021, 12:360 Великолучанин оплатил 119 тысяч рублей долга по налогам и сборам после ареста имущества 07.07.2021, 12:320 «Партия роста» выдвинула Игоря Романова на выборы в Госдуму от Псковской области 07.07.2021, 12:2510 В Москве сообщили о состоянии подростков, получивших первую дозу вакцины «Спутник V» 07.07.2021, 12:170 Власти объяснили, почему водоем в лагере «Стремительный» непригоден для купания
07.07.2021, 12:080 Капремонт проведут в 118 домах в Пскове и Великих Луках 07.07.2021, 12:000 СНГБ предлагает эксклюзивную ипотеку на покупку квартиры 07.07.2021, 11:560 В Псковском районе мотоциклист врезался в заглохшую машину 07.07.2021, 11:500 Новоржевские поисковики обнаружили старинную свинцовую пломбу для опечатки товара
07.07.2021, 11:410 Бесплатно посмотреть короткометражки смогут жители Псковской области летом 07.07.2021, 11:380 «Собственной персоной»: Об итогах работы главы Пскова и будущем города 07.07.2021, 11:370 Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» в Псковской области отметил двухлетие 07.07.2021, 11:291 19-летняя девушка погибла в ДТП в Печорском районе. ФОТО
07.07.2021, 11:247 Партия «Новые люди» поможет остановить отток молодежи из Псковской области 07.07.2021, 11:210 Участок улицы Горького перекроют в Пскове 10 июля 07.07.2021, 11:170 Ледовый ринг 07.07.2021, 11:130 На псковском пляже добровольцы спасли манекен
07.07.2021, 11:090 Псковская таможня выявила немаркированные сигареты на 21 млн рублей 07.07.2021, 11:061 Еще 4 смертельных случая коронавируса зафиксировано в Псковской области 07.07.2021, 11:030 Дорогу в Белоруссию приводят в порядок в Невельском районе 07.07.2021, 11:000 Артснаряд обнаружили в Псковском районе
07.07.2021, 10:516 Путин назвал права и свободы человека высшей ценностью 07.07.2021, 10:430 «Семейный онлайн-прием» посвятили мерам поддержки семей с детьми 07.07.2021, 10:371 Фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет 10-11 июля 07.07.2021, 10:340 Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях
07.07.2021, 10:240 Вопросы сотрудничества с Беларусью обсудили Михаил Ведерников и Дмитрий Мезенцев 07.07.2021, 10:190 Онлайн-соревнования по воркауту проходят в Псковской области 07.07.2021, 10:140 Летно-тактическое учение военно-транспортной авиации началось в Псковской области 07.07.2021, 10:040 Фонд ЖКХ выделит 5 млн рублей на предпроектные работы по модернизации подземного водозабора в Пскове
07.07.2021, 09:521 Снова отменен оправдательный приговор коллегии присяжных псковского облсуда 07.07.2021, 09:500 Детей приглашают на третью смену в Невельский оздоровительный лагерь «Солнечный» 07.07.2021, 09:472 Храмы наследия ЮНЕСКО псковичи могут увидеть на фотовыставке 07.07.2021, 09:440 Прокуратура Псковской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.