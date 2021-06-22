Спорт

Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы по футболу

Сборная Англии в дополнительное время переиграла команду Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020.

Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1. На 30-й минуте датский полузащитник Миккель Дамсгард отправил мяч в ворота Джордана Пикфорда точным ударом со штрафного удара. Через девять минут капитан сборной Дании Симон Кьер, пытаясь прервать передачу англичан, забил автогол. На 102-й минуте главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти в пользу англичан. Каспер Шмейхель отразил удар Харри Кейна, однако капитан сборной Англии первым успел на добивание и отправил мяч в сетку ворот датчан.

Как отмечает «Газета.Ru», англичане встретятся со сборной Италии в финальном матче Евро-2020. Матч состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.