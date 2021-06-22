Спорт

Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу

Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контакта со специалистом и его тренерским штабом. РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции, сообщается на сайте спортивной организации.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», - отметил президент РФС Александр Дюков.

Напомним, Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 10 августа 2016 года.