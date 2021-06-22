Спорт

Александр Коновалов прокомментировал расторжение контракта между РФС и Черчесовым

Президент Федерации футбола Псковской области Александр Коновалов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал расторжение контракта между Российским футбольным союзом (РФС) и главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

Александр Коновалов

«Российский футбольный союз уже почти месяц рассматривает эту ситуацию — возможность расторжения контракта с Черчесовым. Безусловно, те заслуги, которые у него есть как у тренера при подготовке нашей сборной к чемпионату мира, умалять ни в коей мере не стоит. Но откровенно плохое выступление на Евро, наверное, стало последней точкой в части мнения технического комитета РФС», - сказал он.

Станислав Черчесов. Фото: РФС

Александр Коновалов отметил, что его мнение будет схожим с мнением большинства обывателей, которые смотрят футбол по телевизору. «Сборная выступила крайне ужасно (на чемпионате Европы по футболу - ред.). Время на подготовку, безусловно, было. Время, чтобы отладить какие-то внутренние шероховатости в команде, было. Почему это не было сделано, не очень понятно. Если посмотреть на игру ребят в клубах, то она значительно лучше той, которую они показали в составе сборной страны», - подчеркнул он.

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Президент Федерации футбола Псковской области выделил игру сборных Финляндии и Дании на чемпионате Европы по футболу. «Индивидуальная работа каждого игрока была такова, что они боролись за каждый мяч, за каждый шаг, каждый держал своего оппонента больше 90 минут, отрабатывали на поле от начала до конца. Если главный тренер не может поставить такую работу, то либо не хватает тренерского мастерства, либо он подобрал не тот коллектив. И это не общественная работа, а работа, которая очень хорошо оплачивается РФС. Поэтому поддержу коллег из РФС в части принятого решения», - продолжил он.

По его мнению, на вакантное место, может быть, и стоит пригласить кого-то из иностранных специалистов, потому что они «привносили в футбольную историю национальной команды позитивные моменты».

«Конкурсная основа должная быть в любом случае», - отметил он и высказал предположение, что к сентябрю РФС определится с кандидатурой. «Знаю, что уже небольшой шорт-лист есть», - добавил он.