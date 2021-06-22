Спорт

Аленичев назвал кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «Спорт-Экспресса» выразил мнение о ситуации в нашей национальной команде.

«Новость о решении РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым не удивительна, - считает уроженец Великих Лук Дмитрий Аленичев. - Сразу после вылета наших с турнира я говорил, что пришла пора перемен в штабе - после такого выступления подобное напрашивалось. Так же посчитало и руководство футбольного союза. При этом мой кандидат остается неизменным – доверил бы национальную команду Валерию Карпину».

Между тем, экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info назвал одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России Дмитрия Аленичева.

«Считаю, что российский тренер, потому что иностранец не успеет вникнуть в ситуацию и в такой короткий срок создать из сборной ударную единицу. Поэтому тренер должен быть наш. Мой кандидат? Карпин, Черевченко. Можно Аленичева попробовать..», - отметил он.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контакта со специалистом и его тренерским штабом. РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции.