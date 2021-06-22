Спорт

Великолукский тренер провел для детей мастер-класс по ММА

Мастер класс по СБЕ (ММА) под руководством старшего тренера городского отделения центра «ММА» города Великие Луки Павла Ершова прошел для детей в лагере «Солнечный». Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

В ходе спортивного мероприятия Павел Ершов познакомил детей со смешанными боевыми единоборствами и рассказал о пользе занятий ребенка по ММА.

«Тренировки для детей по ММА несут индивидуальный характер. Благодаря начальному процессу формирования тела у ребенка у детей появляется возможность долгосрочной концентрации внимание на каких-либо технических упражнениях, что и требуется для занятий по смешанным боевым единоборствам», - рассказал Павел Ершов.