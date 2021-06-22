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Спорт

Великолукский тренер провел для детей мастер-класс по ММА

09.07.2021 14:29|ПсковКомментариев: 0

Мастер класс по СБЕ (ММА) под руководством старшего тренера городского отделения центра «ММА» города Великие Луки Павла Ершова прошел для детей в лагере «Солнечный». Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

В ходе спортивного мероприятия Павел Ершов познакомил детей со смешанными боевыми единоборствами и рассказал о пользе занятий ребенка по ММА.

«Тренировки для детей по ММА несут индивидуальный характер. Благодаря начальному процессу формирования тела у ребенка у детей появляется возможность долгосрочной концентрации внимание на каких-либо технических упражнениях, что и требуется для занятий по смешанным боевым единоборствам», - рассказал Павел Ершов.

Теги: #великие луки #дети #мастер-класс
Источник: Псковская Лента Новостей
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