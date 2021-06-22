Спорт

Мастер-класс по средневековому бою пройдет в Пскове

Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден» приглашает всех желающих на мастер-класс, где будет возможность приобщиться к высокому Средневековью и стать настоящим воителем, владеющим техникой средневекового оружия, необходимой для выживания в Средние века. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Туристского информационного центра Псковской области.

Фото: инстаграм-аккаунт Туристского информационного центра Псковской области

Мероприятие пройдет 17 июля в 16.00 на площадке у Молодежного центра на улице Максима Горького, 15. Организаторы рассказали, что мастер-класс позволит овладеть историческим средневековым боем, HEMA (историческим европейским средневековым искусствам, спортивным мечом.

Кроме того, предусмотрена лекция по стрельбе из лука, где расскажут, какие техники и хитрости применяли воины во время стрельбы.

По всем вопросам можно обращаться к руководителю клуба и организатору мастер-класса Игорю Бухарову.