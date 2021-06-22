Спорт

Команда из Пскова победила на первенстве региона по шахматам

Псковичи победили на первенстве Псковской области по шахматам. Об этом сообщает ГТРК Псков.

Фото: ГТРК Псков

В Псковской области подвели итоги традиционного ежегодного командного детско-юношеского первенства, посвященного победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом году в турнире в Опочке приняло участие 25 команд.

По итогам соревнований, абсолютным победителем, завоевав кубок Победы, стала сборная города Пскова №1, выступавшая в составе: Алексей Захаров, Егор Кудрявцев и Эвелина Галаханова, главный тренер Сергей Арефьев.