Спорт

В Пскове подвели итоги по трем турнирам международного шахматного фестиваля

Федерация шахмат Псковской области и Региональный центр шахматного образования и спорта подвели итоги по трем турнирам международного шахматного фестиваля «Псков-2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Организация и проведение турниров фестиваля в этом году стали возможны благодаря активной помощи и поддержки депутата Государственной Думы Александра Козловского и заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрия Сорокина, поскольку государственного бюджетного финансирования в этом году практически не было, отметили организаторы.

В турнире «А», имеющим статус этапа кубка СЗФО 2021 года по классическим шахматам, который прошел с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ, победу одержал представитель Псковской области мастер ФИДЕ из Псковского района Наум Руденко, набрав 6,5 очка из 7 возможных.

Вторым финишировал Богдан Головченко из Санкт-Петербурга, отставший от лидера на 1,5 очка. Третье место у шахматиста из Брянской области Павла Егорова, который набрал 4,5 очка.

В детском турнире «В1» международного шахматного фестиваля «Псков-2021» для юношей и девушек 2007 года рождения и моложе весь турнир продолжалась борьба среди юных шахматистов. Не выявила сильнейших и личная встреча между лидерами данного турнира Дмитрием Герасимовым и Ростиславом Бобовкиным, которая завершилась вничью. И все же первое место завоевал юный шахматист из Пскова Дмитрий Герасимов, набрав 6,5 очка из 7 возможных.

Второе место также у юного шахматиста из Пскова Ростислава Бобовкина. Третьим пришел к финишу, набрав 4,5 очка, Алексей Назаров из Плюсского района Псковской области.

Детский турнир «В2» международного шахматного фестиваля «Псков-2021» для шахматистов и шахматисток 2011 года рождения и моложе стал самым многочисленным из всех трех соревнований по классическим шахматам. В нем также была борьба, но развернулась она, в отличии от другого детского турнира, уже между девочками. В заочном споре, так как в личной встрече по условиям жеребьевки не удалось встретиться обеим соперницам, победу в турнире по лучшим дополнительным показателям одержала Вероника Петрова из Пскова, набрав 5,5 очка.

Второе место досталось Алисе Линчевской из Великого Новгорода, которая также набрала 5,5 очка. Третье место, опять же с учетом лучших дополнительных показателей, у юного шахматиста из Санкт-Петербурга Платона Головченко, который набрал 5 очков из 7 возможных.

Медали, грамоты и специальные призы победителям и призерам соревнований международного шахматного фестиваля «Псков-2021», а также награды еще по 9 номинациям в каждом турнире, вручили президент региональной федерации Дмитрий Шахов и главный судья фестиваля Светлана Ханнанова.

Всего в 6 турнирах международного шахматного фестиваля «Псков -2021» приняли участие почти 130 шахматистов из Псковской, Ленинградской, Брянской и Новгородской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.