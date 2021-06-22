Спорт

Сборная Италии победила Англию и стала чемпионом Европы по футболу

Сборная Италии по футболу во главе с экс-тренером «Зенита» Роберто Манчини обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Поединок, который прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершился со счетом 1:1 (3:2 в серии послематчевых пенальти)

В самом начале игры англичан вывел вперед Люк Шоу. Во втором тайме защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи сравнял счет.

Решающий удар в серии пенальти нанес нападающий Федерико Бернардески.

Ранее сборная Италии единственный раз становилась чемпионом Европы в 1968 году.