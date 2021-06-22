Юные псковичи стали чемпионами России по академической гребле. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Константин Чижов.
Фото здесь и далее: Анастасия Николаева / Жесть по-псковски
С 8 по 11 июля в Нижнем Новгороде проходило первенство России по академической гребле среди спортсменов в возрасте до 17 лет. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 24 регионов страны. Псковскую область представляли Максим Кабанен, Илья Безлук и Артем Кисловский.
Максим Кабанен и Илья Безлук в парной двойке в упорной борьбе стали лучшими в России. Дистанция составляла 1500 метров, а Артем Кисловский в одиночке завоевал 14 место из 32 одиночников страны.
Тренируются спортсмены под руководством Сергея Николаева.
«Я как директор школы и председатель областной федерации очень доволен, мы давно не побеждали на первенствах России в этом возрасте. Целенаправленная работа тренера и спортсменов дала свои результаты», - сказал Константин Чижов.
По его словам, теперь чемпионов могут пригласить в сборную России.