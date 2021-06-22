Спорт

Псковичи стали чемпионами России по академической гребле

Юные псковичи стали чемпионами России по академической гребле. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Константин Чижов.

Фото здесь и далее: Анастасия Николаева / Жесть по-псковски

С 8 по 11 июля в Нижнем Новгороде проходило первенство России по академической гребле среди спортсменов в возрасте до 17 лет. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 24 регионов страны. Псковскую область представляли Максим Кабанен, Илья Безлук и Артем Кисловский.

Максим Кабанен и Илья Безлук в парной двойке в упорной борьбе стали лучшими в России. Дистанция составляла 1500 метров, а Артем Кисловский в одиночке завоевал 14 место из 32 одиночников страны.

Тренируются спортсмены под руководством Сергея Николаева.

«Я как директор школы и председатель областной федерации очень доволен, мы давно не побеждали на первенствах России в этом возрасте. Целенаправленная работа тренера и спортсменов дала свои результаты», - сказал Константин Чижов.

По его словам, теперь чемпионов могут пригласить в сборную России.