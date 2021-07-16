Спорт

Петербургский «Зенит-2» и «Луки-Энергия» сыграют без зрителей

Стартовый матч первенства России среди клубов второго дивизиона ФНЛ в сезоне 2021-2022 годов «Луки-Энергия» - «Зенит-2» (Санкт-Петербург) будет проведен без зрителей при пустых трибунах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукском футбольном клубе.

Встреча пройдет в Великих Луках в воскресенье, 18 июля.

Решение о проведении матча без болельщиков принято в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, во исполнение мер, принятых высшими исполнительными органами власти субъектов РФ и предписанием главного санитарного врача по Псковской области по недопущению распространения случаев заболевания.

Как отметили в клубе, болельщики смогут посмотреть прямую видеотрансляцию в сети Интернет. Начало поединка — в 18.00.

Как сообщалось ранее, в первом матче сезона великолучане проиграли смолянам и выбыли из розыгрыша Кубка России. Отметим, что перед началом сезона ФК «Луки-Энергия» покинули 7 футболистов.