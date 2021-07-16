Спорт

Российских гребцов сняли с Олимпиады

Федерация гребного спорта России сняла свою команду с Олимпийских игр в Токио после положительной допинг-пробы у двух российских гребцов. Об этом сообщается на сайте ФГСР.

«Федерация гребного спорта России продолжает выяснять и тщательно анализировать обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил двумя членами экипажа M4x, прошедших квалификацию на Финальной олимпийской квалификационной регате 2021 года для участия в Олимпийских играх в Токио. Вскрытие проб Б спортсменов подтвердило наличие запрещенного препарата. Тренерский совет национальной команды совместно с техническим консультантом сборной, проанализировав результаты контрольных тренировок двух потенциальных запасных членов экипажа M4x, пришел к выводу, что уровень подготовки экипажа M4x не соответствует олимпийским стандартам на данный момент. Принимая во внимание все факторы: невозможность правильно провести заключительный этап подготовки спортсменов данного экипажа к играм, высокое психоэмоциональное напряжение и давление и, как следствие, невозможность показать достойный результат на предстоящем важнейшем старте, руководство федерации приняло непростое решение - снять экипаж с соревнований», - говорится в сообщении ФГСР.

Без исключенных гребцов сборная не будет участвовать в соревновании по гребле в парной четверке.

Напомним, в связи с положительными допинг-пробами из олимпийской сборной исключили Никиту Моргачева и Павла Сорина. Планировалось, что их заменят Александр Матвеев и Никита Еськин.