Спорт

«Зенит-2» и «Луки-Энергия» забили 5 голов за 14 минут

Редкая результативность была зафиксирована в стартовом матче первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона ФНЛ «Луки-Энергия» - «Зенит-2» (Санкт-Петербург). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в великолукском клубе, всего за четырнадцать минут первого тайма, с 16-й по 30-ю, в воротах соперников побывало пять мячей.

Счет открыл петербуржец Артём Касимов (16-я минута). Четыре минуты спустя Данил Сподарец восстановил равновесие. Еще через пару минут Манвел Агаронян вывел великолучан вперед. На 29-й минуте Роман Ногтев из «Зенита-2» сравнял счет. Однако тут же, на 30-й минуте, Манвел Агаронян сделал счет 3:2 в пользу ФК «Луки-Энергия».

В оставшийся час игры мяч лишь однажды побывал в воротах. На 58-й минуте отличился петербуржец Даниил Шамкин.

Итоговый счет поединка – 3:3.

Напомним, встреча состоялась в воскресенье, 18 июля, в Великих Луках и проходила при пустых трибунах. Решение о проведении матча без болельщиков было принято в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции.