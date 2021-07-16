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Псковичка стала второй в прыжках в высоту на первенстве Европы

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Спорт

Псковичка стала второй в прыжках в высоту на первенстве Европы

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Псковская спортсменка Наталья Спиридонова стала серебряным призером первенства Европы U20 в прыжках в высоту. Соревнованиях проходили в Таллине, сообщается в инстаграм-аккаунте «ВФЛА / Легкая атлетика России». Видео: инстаграм-аккаунте «ВФЛА / Легкая атлетика России» Результат псковички - 186 см. «Золото» турнира завоевала Брит Вирман 🇳🇱 (188 см), бронзовая награда у Элизабет Пихела 🇪🇪 - 186 см. «На финал уже вышла с холодной головой, посоветовалась с тренерами, учли все мои ошибки и исправили их», - рассказала Наталья Спиридонова.