Псковичка стала второй в прыжках в высоту на первенстве Европы

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова стала серебряным призером первенства Европы U20 в прыжках в высоту. Соревнованиях проходили в Таллине, сообщается в инстаграм-аккаунте «ВФЛА / Легкая атлетика России».
Видео: инстаграм-аккаунте «ВФЛА / Легкая атлетика России»
Результат псковички - 186 см. «Золото» турнира завоевала Брит Вирман 🇳🇱 (188 см), бронзовая награда у Элизабет Пихела 🇪🇪 - 186 см.
«На финал уже вышла с холодной головой, посоветовалась с тренерами, учли все мои ошибки и исправили их», - рассказала Наталья Спиридонова.