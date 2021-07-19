Спорт

Нападающий ФК «Псков» Михаил Севастьянов стал игроком «Лада-Тольятти»

Футбольный клуб «Лада-Тольятти» подписал с псковским футболистом Михаилом Севастьяновым контракт на один год — до 30 июня 2022 года. Об этом сообщается в группе ФК «Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил Севастьянов. Фото: ФК «Псков»

18 июля «Лада-Тольятти» в матче 1-го тура на своем поле уступила со счетом 0:3 ФК «Челябинск». Михаил Севастьянов дебютировал за ФК «Лада-Тольятти», выйдя на замену на 60-й минуте встречи.

До этого Михаил Севастьянов выступал за «Псков-747» и ФК «Псков». В составе псковского клуба провел 33 матча и забил один гол (ПФЛ и Кубок России). Дебют в профессиональном футболе состоялся 14 апреля 2018 года в гостевом матче «Велес» – «Псков-747» (4:2).

Михаил Севастьянов является воспитанником ФК «Псков-747», первый тренер — Андрей Колышев.