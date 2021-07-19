Спорт

Псковский спортсмен стал призером всероссийского турнира по MMA

Спортсмен из Псковской области стал призером всероссийского мастерского турнира по MMA памяти мастера спорта Алексея Калинина. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа клуба единоборств «Отечество – Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Турнир проходил с 18 по 19 июля в Новомосковске. Регион на нем представляли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» Себастьян Бабурин и Дмитрий Рогов.

По результатам соревнований Себастьян Бабурин получил «бронзу» в весовой категории 65.8 кг. Тренируется спортсмен под руководством Андрея Тимофеева.

«Поздравляем спортсмена и тренера и желаем не останавливаться на достигнутом, двигаться только вперед к новым вершинам и победам», - отметили в клубе единоборств.