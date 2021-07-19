Спорт

Михаил Ведерников поддержал отстраненных от Олимпиады псковских гребцов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал отстраненных от Олимпиады псковских гребцов.

«Российскую мужскую четверку по академической гребле отстранили от участия в Олимпиаде в Токио из-за обвинений в допинге. В их числе два наших псковских гребца: Павел Сорин и заменивший его спортсмен Александр Матвеев. Показаниям наших спортсменов я верю гораздо больше, чем предвзятой комиссии. Уверен, что наши ребята действовали строго по регламенту Олимпиады, и не позволяли себе ничего лишнего», - отметил он в своем Instagram-аккаунте.

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Губернатор выразил сожаление, что «какие-то конъюнктурщики» не дали одним из лучших спортсменов мира показать свой талант на Олимпиаде.

«Держитесь, парни. Не падайте духом и никогда не сдавайтесь. Уверен, что справедливость восторжествует, и впереди нашу команду ждет еще много побед!» - добавил глава региона.