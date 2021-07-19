Спорт

Губернатор поздравил Артура Акавова с избранием на пост председателя региональной федерации бокса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил руководителя псковского Ледового дворца Артура Акавова с избранием на пост председателя региональной федерации бокса.

Члены отчетно-выборной конференции приняли это решение единогласно, напомнил глава региона. «Артур – сильный и вдохновляющий спортсмен, хороший руководитель. На своем профессиональном пути он добился большого количества побед, и я верю, что со всеми новыми вызовами он также уверенно справится!» - отметил Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.