Спорт

Великолукский боксер встретится на ринге с обладателем пояса WBO

Воспитанник великолукской СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество-Псковская область», профессиональный боксер Академии единоборств РМК, обладатель пояса WBO European и WBA Asia Мухаммад Шехов (9-0-1, 3 KOs) встретится на ринге с обладателем пояса WBO Oriental Асрором Вахидовым (9-0-0 , 5 KOs ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в КСЕ «Отечество-Псковская область».

Фото здесь и далее: группа «Мухаммад Шехов - официальное сообщество ВКонтакте»

Бой запланирован на 11 сентября, он пройдет в городе Екатеринбурге. «Поистине это будет зрелищный поединок! Оба профессиональных боксера не раз доказывали своё превосходство на профессиональном ринге, - говорится в сообщении. - Недавно наш прославленный чемпион поднялся на 12 строчку рейтинга по версии WBO второго легчайшего веса!»

Сейчас Мухаммад Шехов находится на сборах в городе Санкт-Петербурге, среди сильнейших профессиональных спортсменов.