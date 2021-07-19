Спорт

Михаил Ведерников: Псковская область сможет принять всероссийские соревнования в августе

Псковская область примет всероссийские соревнования по воркауту «Workout Games» в августе, если это позволит эпидобстановка. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram.

Как отметил глава региона, соревнования пройдут в рамках проекта «Street Workout – сообщество твоего развития». Онлайн-набор на него стартует уже в ближайшие дни.

«Воркаут в Псковской области уверенно развивается благодаря спортсменам, зрителям, энтузиастам и верным партнерам. "Workout Games" станут отличным продолжением хорошей традиции ежегодных соревнований по этому виду спорта!», - добавил губернатор Псковской области.