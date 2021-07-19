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Спорт

Губернатор заинтересовался перспективами развития настольного тенниса в регионе

22.07.2021 22:10|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с президентом федерации пинг-понга Максимом Шмыревым. Основной темой стали перспективы развития данного вида спорта в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Максим Шмырев, обращаясь к Михаилу Ведерникову, положительно оценил то, что глава региона интересуется спортом и прикладывает усилия для популяризации и развития разных видов спорта в области. При этом президент федерации подчеркнул, что настольный теннис - не такой популярный вид спорта, для его развития необходимо развивать инфраструктуру для массовых занятий.

Михаил Ведерников ответил, что к настольному теннису относится хорошо. По его словам, регионе на протяжении последних лет реализуется внебюджетный проект по установке 100 площадок для воркаута ежегодно. Это позволяет модернизировать инфраструктуру для занятий спортом.

В рамках реализации проекта руководство области закупило два антивандальных теннисных стола. Один из них уже установили на территории самой крупной спортплощадки Пскова вблизи школы олимпийского резерва «Ника». Он пользуется большой популярностью у горожан. Второй, как отметил глава региона, также в скором времени установят на одной из общественных территорий областной столицы. Работа в направлении модернизации инфраструктуры со стороны администрации региона продолжится.

«Я считаю, что детям, молодежи надо давать возможность заниматься прикладными видами любительского спорта, футболом, теннисом. Это будет значимая часть их жизни, это будет полезно. Если ребенок захочет идти в профессиональный спорт, то ему будет легче, потому что приобретена базовая подготовка», — отметил Глава региона.

В завершение Михаил Ведерников отметил, что представители спортивных объединений Пскова ждут мастер-класса от Максима Шмырева, ведь в его активе множество наград чемпионатов мира, Европы и России. Президент федерации пинг-понга в свою очередь подтвердил организацию такого мероприятия, а также добавил, что проводить мастер-классы для него большое удовольствие, как и вовлекать в данный вид спорта все больше и больше людей.

Теги: #спорт #настольный теннис #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
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