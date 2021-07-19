Спорт

Новый ФОКОТ открыли в Себежском районе

Новый ФОКОТ открыли в поселке Сосновый Бор (Себежский район) сегодня, 23 июля. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Дарьи Козьяковой

«Радостное событие сегодня в Себежском районе. В поселке Сосновый Бор открыли долгожданный ФОКОТ! От всей души поздравляю наших жителей с этим радостным событием, желаю поселку Сосновый Бор стань спортивным центром притяжения для жителей и гостей района», - написала Дарья Козьякова.

Она также обратилась к местным жителям с просьбой беречь новый объект. Кроме того, депутат областного Собрания выразила благодарность строителям, сотрудникам ДСК «Себеж», руководству района и областному спортивному комитету за реализацию национального проекта на территории Себежского района.