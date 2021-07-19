Спорт

Псковские сотрудники ФСИН и осужденные сыграли в шахматы

В рамках Всероссийской акции, посвященной Международному дню шахмат, представители УФСИН России по Псковской области приняли участие в шахматном турнире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи на федеральной онлайн-платформе, объединив в своем составе все территориальные органы ФСИН России.

Сразиться в шахматных баталиях имели возможность как сотрудники ведомства, так и осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях региона. На протяжении трех часов участники всероссийской акции боролись за звание сильнейших, демонстрируя тактическое шахматное мастерство и большое желание победить.

По результатам турнира представители Псковской области в число призеров не вошли, но выразили готовность совершенствовать свои навыки в интеллектуальной игре с целью участия в последующих соревнованиях, добавили в пресс-службе.