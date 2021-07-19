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Спорт

Теннисный стол установили в Финском парке Пскова

23.07.2021 19:07|ПсковКомментариев: 0

Теннисный стол установили в Финском парке Пскова. Спортивный объект появился у подножия холма возле улицы Некрасова – рядом с детской площадкой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня, 23 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с заслуженным артистом России Гошей Куценко, спортсменкой регионального Центра спортивной подготовки, мастером спорта России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александрой Васильевой, многократным чемпионом России, вице-президентом и членом исполнительного комитета Федерации настольного тенниса России, мастером спорта международного класса Максимом Шмыревым, депутатом областного Собрания, председателем городской Федерации и руководителем клуба по настольному теннису Nordman Юрием Сорокиным и рядом псковских теннисистов осмотрели и опробовали новый теннисный стол.

Юрий Сорокин от лица клуба Nordman поблагодарил главу региона за появление этой спортивной площадки.

Максим Шмырев рассказал, что уже показал Александре Васильевой пару приемов, которые могут помочь ей на Летних Паралимпийских играх в Токио. Также он выразил Михаилу Ведерникову благодарность за помощь в приобретении коляски для спортсменки.

В настольный теннис с Александрой Васильевой сыграли Михаил Ведерников, Гоша Куценко, Макисм Шмырев и Юрий Сорокин. Также они записали видеообращение в поддержку олимпийцев.

Теги: #псков #спорт #настольный теннис
Источник: Псковская Лента Новостей
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