Спорт

Теннисный стол установили в Финском парке Пскова

Теннисный стол установили в Финском парке Пскова. Спортивный объект появился у подножия холма возле улицы Некрасова – рядом с детской площадкой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня, 23 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с заслуженным артистом России Гошей Куценко, спортсменкой регионального Центра спортивной подготовки, мастером спорта России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александрой Васильевой, многократным чемпионом России, вице-президентом и членом исполнительного комитета Федерации настольного тенниса России, мастером спорта международного класса Максимом Шмыревым, депутатом областного Собрания, председателем городской Федерации и руководителем клуба по настольному теннису Nordman Юрием Сорокиным и рядом псковских теннисистов осмотрели и опробовали новый теннисный стол.

Юрий Сорокин от лица клуба Nordman поблагодарил главу региона за появление этой спортивной площадки.

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Максим Шмырев рассказал, что уже показал Александре Васильевой пару приемов, которые могут помочь ей на Летних Паралимпийских играх в Токио. Также он выразил Михаилу Ведерникову благодарность за помощь в приобретении коляски для спортсменки.

В настольный теннис с Александрой Васильевой сыграли Михаил Ведерников, Гоша Куценко, Макисм Шмырев и Юрий Сорокин. Также они записали видеообращение в поддержку олимпийцев.