Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной России по футболу

Российский футбольный союз принял решение по кандидатуре главного тренера сборной России по футболу. Этот пост займет российский специалист, тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин, сообщается на сайте РФС.
Валерий Карпин. Фото: Российский футбольный союз
Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.
«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него - новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», - прокомментировал президент РФС Александр Дюков.
«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», - заявил Валерий Карпин.