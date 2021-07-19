Спорт

Михаил Ведерников и псковская спортсменка записали видеообращение к российским олимпийцам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, спортсменка регионального Центра спортивной подготовки, мастер спорта России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Васильева, многократный чемпион России и мастер спорта международного класса по настольному теннису Максим Шмырев записали видеобращение к российским олимпийцам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы вам желаем успеха. Надеемся, поддерживаем! Желаем вам всего-всего самого лучшего! И чтобы вы сделали самое главное – сделали нам радость вашими выступлениями и победами!» - отметил Максим Шмырев.

«Мы с вами! Желаем спортивной удачи, успеха, побед! Я уверен, что у вас все получится! Вы завоюете медали, получите достойный результат. Потому что миллионы-миллионы россиян будут за вас болеть, будут за вас молиться. Ну а то, что на этих Олимпийских играх не будет флага: Россия у нас внутри, Россия будет у вас внутри! И мы обязательно победим!» - обратился к олимпийцам глава региона.

«С вами Россия! Мы с вами! Самое главное, нужно показать то, чему вы тренировались, то, чему научились, все, чего мы можем! На все сто!» - резюмировала Александра Васильева.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.