Спорт

Футболисты Пскова и Ленобласти сыграют без зрителей

В субботу, 24 июля, основная команда футбольного клуба «Псков» сыграет очередной матч в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа.

На стадионе «Локомотив» псковичи встречаются с «Автомобилистом» из Сланцев. Начало матча в 14:00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ФК «Псков», согласно предписанию Роспотребнадзора матч пройдет без зрителей. В сети Интернет будет организована прямая трансляция со стадиона.

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Напомним, в матче 1-го круга, который проходил 5 июня в Сланцах, ФК «Псков» одержал победу со счётом 2:1.

В турнирной таблице «Автомобилист» опережает ФК «Псков» на 2 очка, но при этом команда из Сланцев сыграла на одну игру больше.