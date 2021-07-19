Спорт

Россия выиграла первую медаль на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, выиграв серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Как отмечает РИА Новости, Галашина набрала 251,1 балла и уступила в финале китаянке Цянь Ян (251,8), которая установила олимпийский рекорд. Бронзовым призером стала представительница Швейцарии Нина Кристен (230,6). Это был первый разыгранный комплект наград на ОИ-2020.

Галашиной 24 года, в мае спортсменка вместе с Юлией Зыковой и Юлией Каримовой победила в командных соревнованиях на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в хорватском Осиеке.