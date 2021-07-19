Спорт

Первую российскую призерку Олимпиады в Токио представят к государственной награде

Российская спортсменка Анастасия Галашина, которая завоевала серебро в стрельбе из винтовки на Олимпиаде в Токио, будет представлена к государственной награде. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщают в субботу российские СМИ. Также к госнаградам представят других призеров Олимпийских игр в Токио.

Как сообщалось ранее, Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, выиграв серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Это был первый разыгранный комплект наград.

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Галашиной 24 года, в мае спортсменка вместе с Юлией Зыковой и Юлией Каримовой победила в командных соревнованиях на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в хорватском Осиеке.