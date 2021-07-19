Спорт

В Псковской области реализуют масштабный воркаут-проект

Спортивное движение Street Workout по Псковской области приглашает молодых граждан принять участие в бесплатном проекте «Street Workout - сообщество твоего развития». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

«В рамках проекта запланированы мастер-классы, обучающие тренинги и соревнования различного уровня с воркаут-атлетами Псковской области», - отметил он.

Реализация проекта пройдет с 1 июля 2021 года по 31 июля 2022 года в Пскове, Великих Луках, Новоржеве, Невеле, Стругах Красных, Гдове, Пыталово и Себеже. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 35 лет.

Для участия в проекте необходимо подать заявку по указанным ниже контактам, указать фамилию, имя, отчество, возраст и прикрепить видео уровня физической подготовки согласно условиям онлайн-соревнования по воркауту «Твой максимум».

«Первые 150 участников в сентябре получат крутую программу тренировок по воркауту на целый год!» - подчеркнул Виталий Дидыч.

Проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018», Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодёжного центра.

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