Спорт

Россия выиграла первое золото на Олимпиаде в Токио

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В финале набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Серебро у представительницы Болгарии Антоанеты Костадиновой (239,4). Третье место заняла китаянка Цзян Жаньсинь (218,0), передает РИА Новости.

Победа Бацарашкиной стала первой для российских спортсменов на Играх в Токио. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров завоевала Анастасия Галашина, тхэквондист Михаил Артамонов стал третьим в весе до 58 кг.

Виталине Бацарашкиной 24 года, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро она выиграла серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Также Бацарашкина является чемпионкой мира и Европы.