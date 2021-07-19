Спорт

Островичка стала призером первенства России по легкой атлетике

Елизавета Николаева из города Острова стала призером первенства России по легкой атлетике U18. Соревнования состоялись в Краснодаре. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Фото: инстаграм-аккаунт Всероссийской федерации легкой атлетики

Спортсменка из Псковской области в беге на 2000 м с препятствиями завоевала бронзовую медаль. Ее результат - 7:04.87. Первой стала Елизавета Егорова из Челябинской области (7:01.92), второй - Злата Волокитина из того же региона (7:03.50).

Отметим, что к соревнованиям Елизавету Николаеву готовит тренер Родион Крылов.