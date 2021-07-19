Спорт

Великолукский боксер поднялся на 11-ю строку во всемирном рейтинге

Воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область», профессиональный боксер академии единоборств РМК Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге WBO на 11-ю строку среди сильнейших боксеров второго легчайшего веса (до 55,38 кг). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе спортивных единоборств «Отечество – Псковская область».

Фото: группа клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

В рейтинге великолукский боксер Мухаммад Шехов опередил профессионального боксера из Ганы Айзека Сакея.

«Мы поздравляем Мухаммада с новым достижением и желаем только новых высот, дальше - больше!» - отметили в клубе единоборств.