Спорт

Николай Козловский пожелал российским олимпийцам медалей высшей пробы

Глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте пожелал российским спортсменам-олимпийцам медалей высшей пробы.

Фото: Instagram-аккаунт Николая Козловского

«От всей души желаю вам всем удачи на XXXII летних Олимпийских играх Токио - 2020! Вместе со всей нашей большой страной выражаю вам слова искренней поддержки. На протяжении всех дней соревнований душой и сердцем все мы будем с вами», - отметил он.

Николай Козловский подчеркнул, что российских спортсменов уже с полной уверенностью назвать победителями. «Своим трудом и впечатляющими достижениями вы завоевали право защищать честь страны на самых важных, главных соревнованиях планеты. Желаю вам медалей высшей пробы!» - добавил он.

Напомним, Летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа.