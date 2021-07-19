Спорт

Ряды ставропольской команды пополнил футболист из Пскова

21-летний новобранец, уроженец Пскова Александр Евинов закрыл одну из самых дефицитных позиций в ставропольской футбольной команде «Динамо» - правого защитника, пишет bloknot-stavropol.ru.

Фото: bloknot-stavropol.ru

Пскович уже дебютировал, он успешно сыграл уже несколько матчей в составе этой команды. «В детстве я пытался заниматься дзюдо, но меня хватило буквально на год. Понял, что единоборства — это не мое. Вообще спортивный выбор в Пскове в то время был невелик: летом — футбол, зимой — хоккей. Но к 13 годам я окончательно определился — и вскоре уехал в Тольятти, в академию имени Коноплева», - рассказал о себе Александр Евинов.

Однако через год он перешел в другую академию — «Чертаново». «Решил, что так будет лучше. Условия и организация в принципе те же, но в Тольятти на тот момент выбор команд для спаррингов был невелик: казанский "Рубин", еще парочка местных команд — и все. А "Чертаново" уже выступало в московской клубной лиге, ребята играли против ровесников из ЦСКА, "Динамо", "Спартака". Конечно, мне хотелось проверить себя в серьезных условиях. К тому же Чертаново гораздо ближе к моему родному городу. Из Тольятти мне приходилось добираться в Псков долго, с пересадками. В Москве с этим попроще — 12 часов на поезде, и ты дома», - объяснил свой выбор футболист.

В 2018 году он дебютировали на профессиональном уровне в команде в «Чертаново-2», которая выступала в западной зоне Профессиональной футбольной лиги. В 2019 году провел матч в первой команде в Футбольной национальной лиге. Кроме того, в течение почти пяти лет выступал за юношескую и юниорскую сборные России. А затем оказался во второй лиге. «В Самаре я получил тяжелую травму и в общей сложности восстанавливался почти год. Контракт тем временем истек, и я, прекрасно понимая, что после глобального перерыва придется начинать все сначала, весной нынешнего года приехал в "Кубань Холдинг". Но вернуться в футбол в станице Павловской не получилось. Три месяца я лишь тренировался и ждал, когда меня заявят. Однако этого так и не произошло. Таким образом потерял еще время», - поделился спортсмен.