Спорт

«Кросс Наций» планируют провести в Пскове в сентябре

Всероссийский день бега «Кросс Наций» планируют провести в Пскове 18 сентября. Об этом сообщил комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова в Instagram.

Для формирования списка участников необходимо подать заявку до 6 августа в спортивную школу «Надежда» по телефону 73-70-94 или по электронной почте nadejda.school@gmail.com.

В соответствии с указом губернатора Псковской области, все участники соревнования (спортсмены, представители, судьи и обслуживающий персонал) должны иметь отрицательный тест на новую коронавирусную инфекцию, проведенный не ранее, чем за 72 часа до начала спортивного мероприятия или документ, подтверждающий прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции.