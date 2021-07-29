Спорт

Великолукский боксер Мухаммад Шехов пожелал российской сборной победы в Токио

Профессиональный боксер Академии единоборств РМК, великолучанин Мухаммад Шехов в своих соцсетях поделился мнением об Олимпиаде в Токио, где сейчас принимает участие сборная России по боксу.

По его мнению, в весовой категории 57 кг медаль получит Альберт Батыргазиев, так как он достаточно сильный и техничный боец. В весе 63 кг он считает интересным боксером Габила Мамедова. «Очень проворный и интересный боксер со своей техникой, возможно, он тоже сможет оказаться среди призеров Олимпийских игр», - написал Мухаммад Шехов «ВКонтакте».

Золотую медаль в весовой категории 69 кг он ожидает от капитана сборной России, бронзовый призера XXX Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпиона мира 2019 года, шестикратного чемпиона России. заслуженного мастера спорта России Андрея Замкового.

«75 кг Глеб Бакши, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира (2019), чемпион России (2018) в любителях. Глеб очень талантливый и проворный боксер, очень хорошо его знаю, считаю, что золотая медаль будет явно в 75 кг. 81 кг Имам Хатаев, мастер спорта международного класса по боксу, чемпион мира среди студентов в 2014 года, очень сильный и мощный боксер, очень высокие шансы на победу в данной весовой категории», - полагает Мухаммад Шехов.

В целом, по его мнению, каждый боксер, кто попал на Олимпийские игры в Токио, имеет очень большие шансы на победу. «Но, скажу прямо, как профессиональный боксер, который уже 20 лет в спортивной карьере: многие моменты зависят не только от спортсменов, но и от судей. За свою спортивную деятельность, я, к сожалению, сталкивался с такими моментами, когда судили не по правилам, и не стесняюсь об этом заявить открыто», - рассказал боксер.