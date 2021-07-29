Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча» идем на завод
«нас бьют, мы летаем!» поддержим олимпийцев
НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК
Kids Mall комплекс для всей семьи
новая инсталляция псков - любовь
в отпуск при параде
дело превыше всего
Миллион для доктора
Привлекательный регион с экономическим иммунитетом
волонтеры победы чтобы помнили
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
конкурс - застройка Четырех углов
Сколько стоит Прыжок с моста
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Спорт 29.07.2021 12:356 Андрей Турчак принял участие в открытии стадиона в Стругах Красных 30.07.2021 08:530 Великолукский боксер Мухаммад Шехов пожелал российской сборной победы в Токио 29.07.2021 19:201 «Кросс Наций» планируют провести в Пскове в сентябре 29.07.2021 14:3411 Андрей Турчак высоко оценил уровень реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове 29.07.2021 12:356 Андрей Турчак принял участие в открытии стадиона в Стругах Красных 29.07.2021 10:370 Псковский боец ММА готовится к первенству мира
 
 
 
Самое популярное 26.07.2021 13:310 Ливень и шквалистый ветер: фронт окклюзии накроет Псковскую область 28.07.2021 15:3648 В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса 25.07.2021 12:080 Трагически ушел из жизни председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов 25.07.2021 19:034 Медики описали новый тип пациентов, умирающих от коронавируса 28.07.2021 17:449 Представитель «Пятерочки» объяснил причину пустующих полок магазинов в Великих Луках
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Великолукский боксер Мухаммад Шехов пожелал российской сборной победы в Токио

30.07.2021 08:53|ПсковКомментариев: 0

Профессиональный боксер Академии единоборств РМК, великолучанин Мухаммад Шехов в своих соцсетях поделился мнением об Олимпиаде в Токио, где сейчас принимает участие сборная России по боксу.

По его мнению, в весовой категории 57 кг медаль получит Альберт Батыргазиев, так как он достаточно сильный и техничный боец. В весе 63 кг он считает интересным боксером Габила Мамедова. «Очень проворный и интересный боксер со своей техникой, возможно, он тоже сможет оказаться среди призеров Олимпийских игр», - написал Мухаммад Шехов «ВКонтакте».

Золотую медаль в весовой категории 69 кг он ожидает от капитана сборной России, бронзовый призера XXX Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпиона мира 2019 года, шестикратного чемпиона России. заслуженного мастера спорта России Андрея Замкового.

«75 кг Глеб Бакши, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира (2019), чемпион России (2018) в любителях. Глеб очень талантливый и проворный боксер, очень хорошо его знаю, считаю, что золотая медаль будет явно в 75 кг. 81 кг Имам Хатаев, мастер спорта международного класса по боксу, чемпион мира среди студентов в 2014 года, очень сильный и мощный боксер, очень высокие шансы на победу в данной весовой категории», - полагает Мухаммад Шехов.

В целом, по его мнению, каждый боксер, кто попал на Олимпийские игры в Токио, имеет очень большие шансы на победу. «Но, скажу прямо, как профессиональный боксер, который уже 20 лет в спортивной карьере: многие моменты зависят не только от спортсменов, но и от судей. За свою спортивную деятельность, я, к сожалению, сталкивался с такими моментами, когда судили не по правилам, и не стесняюсь об этом заявить открыто», - рассказал боксер.

«Я желаю команде сборной России по боксу только победы и ничего более. Мы верим в вас и ваши способности одерживать каждый раз верх на соревнованиях от российского до международного уровня! Поэтому хочется пожелать также нашим ребятам справедливого судейства и чтобы судьи не сидели затылком к нашим боксерам на Олимпиаде. Всем мира и добра, друзья», - пожелал Мухаммад Шехов.
Теги: #бокс #спорт #Олимпиада
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к предложению ввести ответственность за отказ от вакцинации?
В опросе приняло участие 700 человек
30.07.2021, 10:210 «Хайпожоры»: Перенос сроков обязательной вакцинации и пустеющие полки магазинов 30.07.2021, 10:110 В ответе за базар 30.07.2021, 10:100 Великолучанин на 11,5 лет отправится в колонию за работу в интернет-магазине наркотиков 30.07.2021, 10:050 Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещение ночных баров
30.07.2021, 09:592 Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса 30.07.2021, 09:570 Ограждение Ольгинского моста в Пскове обновят в ближайшее время 30.07.2021, 09:450 Почти 3 га леса горело в Псковском районе 30.07.2021, 09:360 Грозы ожидаются в последний день июля в Псковской области
30.07.2021, 09:240 Велосипедиста сбили на улице Герцена в Пскове 30.07.2021, 09:181 В Общественной палате прогнозируют двукратный рост числа фейков о выборах 30.07.2021, 09:070 Мужчина утонул в реке Великой в Опочке 30.07.2021, 09:040 Мотоциклисты попали в ДТП в Псковском и Пушкиногорском районах
30.07.2021, 08:530 Великолукский боксер Мухаммад Шехов пожелал российской сборной победы в Токио 30.07.2021, 08:400 В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили 30.07.2021, 08:270 В Губернаторском симфоническом оркестре открыты вакансии для псковичей 30.07.2021, 08:121 Школьникам в новом учебном году готовят ежедневную термометрию и столовую по графику
30.07.2021, 07:550 В Дедовичах будут судить любителя меда 30.07.2021, 07:420 В KPI губернаторов предложили учитывать сбор отходов 30.07.2021, 07:330 Tele2 осталась самым быстрорастущим оператором мира, несмотря на пандемию 30.07.2021, 07:1916 Псковский губернатор призвал прививаться в максимальном темпе для выхода на плато по коронавирусу
30.07.2021, 06:571 В Псковской области за сутки выявили 119 новых случаев коронавируса 29.07.2021, 23:260 ПЛН-ТВ: Полная версия лазерного шоу к 800-летию Александра Невского 29.07.2021, 22:550 Фестиваль колокольного звона в Псковской области объединил участников из двух стран 29.07.2021, 22:404 Изменились сроки предоставления результатов ПЦР-тестов для прибывающих из-за рубежа
29.07.2021, 22:200 Дорогу от Дубровки до Дедович ремонтируют по нацпроекту 29.07.2021, 21:560 Завершился прием документов от кандидатов на пост главы Новосокольнического района 29.07.2021, 21:350 Пропавший в Великих Луках мальчик вернулся домой 29.07.2021, 21:172 На семинаре в Пскове попытались сфальсифицировать результаты выборов
29.07.2021, 20:570 Сила живых бактерий: йогурты для тех, кто выбирает здоровье 29.07.2021, 20:400 Сайты для продажи фальшивых дипломов заблокируют по обращению куньинского прокурора 29.07.2021, 20:150 Росреестр по телефону ответит на вопросы псковичей о коррупции 29.07.2021, 19:480 Александр Котов проконтролировал ход ремонта стругокрасненского дома культуры
29.07.2021, 19:380 Андрей Турчак и Михаил Ведерников оценили перспективы псковского «Лофта» 29.07.2021, 19:201 «Кросс Наций» планируют провести в Пскове в сентябре 29.07.2021, 19:020 Псковский гипермаркет товаров для дома предоставляет скидки на сезонный товар 29.07.2021, 19:000 В куньинский центр внешкольной работы поступило оборудование для создания фильмов
29.07.2021, 18:310 12-летнего мальчика ищут в Великих Луках 29.07.2021, 18:243 «Экопром» просит псковских водителей парковаться аккуратнее 29.07.2021, 18:050 Эксперт рассказал, как уничтожают заболевших чумой свиней под Псковом 29.07.2021, 18:040 Жителя Себежа осудили за дачу взятки в размере более двух тысяч долларов США
29.07.2021, 17:5910 В Псковской области поручили обеспечить неснижаемый уровень ПЦР-тестирования 29.07.2021, 17:560 Отмену торгов на закупку мебели для музыкальной школы в Пскове вновь обжалуют 29.07.2021, 17:534 Убийство ужа обсуждают в соцсетях островичи 29.07.2021, 17:500 «Беседка»: О лаборатории «Социокультурная регионика»
29.07.2021, 17:430 В псковском магазине MANGO идет сезонная распродажа 29.07.2021, 17:320 Правительство подготовило механизм компенсации роста стоимости стройматериалов 29.07.2021, 17:310 Назван один из драйверов прибыльности Сбера 29.07.2021, 17:240 Российская авиакомпания готова начать регулярные рейсы на курорты Египта с августа
29.07.2021, 17:209 В Пскове насмерть сбивший велосипедистку на Рижском проспекте водитель получил 10,5 лет колонии 29.07.2021, 17:184 Баня. С блэкджеком или без? 29.07.2021, 17:110 Акция «Безопасный двор» продолжается в Псковской области 29.07.2021, 17:0318 Врач рассказала, кому нужна ревакцинация от COVID-19
29.07.2021, 16:550 Более 38 миллионов рублей задолженности по зарплате взыскали псковские приставы 29.07.2021, 16:500 Дополнительные билеты на 1000-летие Усвят доставят жителям поселка 31 июля 29.07.2021, 16:410 МЧС провело тактическое учение на великолукском заводе 29.07.2021, 16:320 В Пскове завершились поиски пропавшей 36-летней женщины
29.07.2021, 16:2118 Врачи заявили об изменении симптомов COVID-19 29.07.2021, 16:100 Вячеслав Федюнин о привлекательности для инвесторов и экономическом иммунитете Псковской области 29.07.2021, 16:040 Великолучанку осудили за кражу крупной суммы денег у доверчивого пенсионера 29.07.2021, 16:021 К 1 ноября на Рижском проспекте в Пскове станет светлее
29.07.2021, 15:510 Литейщик на электробайке, Черный плащ и сын цеха 29.07.2021, 15:431 В Островском районе ликвидируют борщевик почти на 16 гектарах 29.07.2021, 15:370 Великолукский суд вынес приговор заключенному за подкуп сотрудника колонии 29.07.2021, 15:270 Губернатор назвал 2021-й годом дорожника в Псковской области
29.07.2021, 15:131 Реестр нуждающихся в капремонте школ формирует «Единая Россия» 29.07.2021, 14:550 На железнодорожном вокзале Пскова предложили продавать туры и экскурсии 29.07.2021, 14:450 ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо 29.07.2021, 14:3411 Андрей Турчак высоко оценил уровень реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове
29.07.2021, 14:280 Новый представитель Федерации профсоюзов в СЗФО Ольга Федулова впервые посетила Псков 29.07.2021, 14:191 «Сообразим на троих»: Честные выборы - миф или реальность? ВИДЕО 29.07.2021, 14:070 Родинскую школу капитально отремонтируют 29.07.2021, 13:393 Областной суд отказался исключать Людмилу Савицкую из реестра СМИ-иноагентов
29.07.2021, 13:250 График вывоза мусора изменится в Стругокрасненском районе 29.07.2021, 13:150 Полиция ищет пропавшего после посещения больницы псковича 29.07.2021, 13:070 В «Магните» можно приобрести обезжиренный творог «Прасковья Молочкова» со скидкой 29.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.