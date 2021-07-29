Спорт

Площадку для сдачи норм ГТО откроют в Великих Луках

Площадку для сдачи норм ГТО откроют на территории школы №5 в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«На территории школы №5 в Великих Луках в рамках популяризации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО будет открыта современная спортивная площадка для занятий и сдачи норм ГТО, - рассказал он. - Площадка предназначена для организации тестирования населения в соответствии с требованиями всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". На данной площадке будет размещено специализированное спортивно-технологическое оборудование для организации тестирования по ГТО».

Уже подготовлено основание для установки площадки, начался монтаж современного и безопасного оборудования. Глава города выразил уверенность, что эта площадка станет популярным среди великолучан местом для освоения комплекса ГТО и для занятий спортом.